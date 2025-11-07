Soirée Jam Le Chat Pline Thiviers
Soirée Jam Le Chat Pline Thiviers vendredi 7 novembre 2025.
Soirée Jam
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-11-07 2025-12-05 2026-01-02
De la musique en liberté et pour tout le monde! Apportez votre instrument et venez profiter de l’ambiance, soirée gratuite
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Soirée Jam
Free music for everyone! Bring your instrument and enjoy the atmosphere, free evening
German : Soirée Jam
Musik in Freiheit und für alle! Bring dein Instrument mit und genieße die Atmosphäre, der Abend ist kostenlos
Italiano :
Musica gratuita per tutti! Portate il vostro strumento e venite a godervi l’atmosfera è gratis!
Espanol : Soirée Jam
Música gratis para todos Trae tu instrumento y ven a disfrutar del ambiente, ¡es gratis!
