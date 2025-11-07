Soirée Jam Le Chat Pline Thiviers

Soirée Jam

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Début : 2025-11-07

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-07 2025-12-05 2026-01-02

De la musique en liberté et pour tout le monde! Apportez votre instrument et venez profiter de l’ambiance, soirée gratuite

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Soirée Jam

Free music for everyone! Bring your instrument and enjoy the atmosphere, free evening

German : Soirée Jam

Musik in Freiheit und für alle! Bring dein Instrument mit und genieße die Atmosphäre, der Abend ist kostenlos

Italiano :

Musica gratuita per tutti! Portate il vostro strumento e venite a godervi l’atmosfera è gratis!

Espanol : Soirée Jam

Música gratis para todos Trae tu instrumento y ven a disfrutar del ambiente, ¡es gratis!

L’événement Soirée Jam Thiviers a été mis à jour le 2025-10-23 par Isle-Auvézère