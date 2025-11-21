Soirée jamaïcaine Saint-Michel-de-Montaigne

Soirée jamaïcaine

Soirée jamaïcaine !

Exposition de Marie-Claire Petagna, dégustation, concert de The Bumpkins Ska Club

Repas typique entrée 4 €, plat 12 €, dessert 4€.

Réservation au 06-10-09-19-57 .

Rue de la Boétie Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 19 57

