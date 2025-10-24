Soirée Jamaïque My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Et si on ramenait une bonne ambiance des Caraïbes à Mours?

En partenariat avec Rasta Trolls, on t’a préparé une soirée Dancehall et Reggae, ambiance soleil, énergie, et bonnes ondes garanties.

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

How about bringing a Caribbean vibe back to Mours?

In partnership with Rasta Trolls, we’ve put together a Dancehall and Reggae evening, with sunshine, energy and good vibes guaranteed.

German :

Wie wäre es, wenn wir eine gute Stimmung aus der Karibik nach Mours bringen würden?

In Zusammenarbeit mit Rasta Trolls haben wir einen Dancehall- und Reggae-Abend für dich vorbereitet, bei dem Sonne, Energie und gute Laune garantiert sind.

Italiano :

Che ne dite di portare un’atmosfera caraibica a Mours?

In collaborazione con Rasta Trolls, abbiamo in serbo per voi una serata Dancehall e Reggae, con sole, energia e buone vibrazioni garantite.

Espanol :

¿Qué te parece traer el ambiente caribeño a Mours?

En colaboración con Rasta Trolls, tenemos una noche de Dancehall y Reggae para ti, con sol, energía y buen rollo garantizados.

L’événement Soirée Jamaïque My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-10-11 par Valence Romans Tourisme