Soudeilles

Soirée jambon à la broche

Soudeilles Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Foyer Rural vous donne rendez-vous le 27 juin pour une soirée conviviale et festive

Ambiance chaleureuse, bonne humeur et partage seront au rendez-vous !

Venez nombreux en famille ou entre amis pour passer un excellent moment.

Pensez à réserver votre place dès maintenant !

Réservations au 06.82.15.32.82 ou au 06.86.69.78.21 .

Soudeilles 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 15 32 82

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English : Soirée jambon à la broche

L’événement Soirée jambon à la broche Soudeilles a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières