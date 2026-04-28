Soirée jambon à la broche Soudeilles
Soirée jambon à la broche Soudeilles samedi 27 juin 2026.
Soudeilles
Soirée jambon à la broche
Soudeilles Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Foyer Rural vous donne rendez-vous le 27 juin pour une soirée conviviale et festive
Ambiance chaleureuse, bonne humeur et partage seront au rendez-vous !
Venez nombreux en famille ou entre amis pour passer un excellent moment.
Pensez à réserver votre place dès maintenant !
Réservations au 06.82.15.32.82 ou au 06.86.69.78.21 .
Soudeilles 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 15 32 82
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English : Soirée jambon à la broche
L’événement Soirée jambon à la broche Soudeilles a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières