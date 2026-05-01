La Chapelle-Erbrée

Soirée jambon à l’os

La Chapelle-Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A partir de 19h venez nombreux à notre repas jambon à l’os grillé au feu de bois suivi d’une soirée dansante avec DJ Sam !

Toute la soirée se déroule à la salle des fêtes de La Chapelle Erbrée.

réservation obligatoire

• menu adulte 18€ apéritif- jambon à l’os grillé au feu de bois frites- sauce champignons- fromage- dessert café

• menu ado (10-17ans) 10€ jambon à l’os grillé au feu de bois frites-sauce champignons-dessert-boisson

• menu enfant (- de 10 ans) 5€ – jambon frites- dessert- boisson

Sur réservation avant le 10 mai au 06.20.35.09.75

Salle des fêtes, repas sous chapiteau .

La Chapelle-Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 35 09 75

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English :

L’événement Soirée jambon à l’os La Chapelle-Erbrée a été mis à jour le 2026-05-12 par OT VITRE