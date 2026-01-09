Soirée japonaise Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx

Soirée japonaise

Chemin Andriou Café Terra Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

REPAS SIGNATURE !

Nos bénévoles, Virginie et Philippe vous proposent pour le dîner, un repas de spécialités japonaises !

ENTRÉE Salade japonaise crudités et edamames et sauce vinaigrette japonaise

PLAT Ramen nouilles de riz, poulet et oeuf mollets et petits légumes

DESSERT Crémeux de perles de japon et kaki

Un concert des Bezala Sisters !

Formule dîner + concert 25€

Places limitées, informations et réservation au 09.82.68.96.16.

RDV de 18h à 23h au Café Terra. .

Chemin Andriou Café Terra Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 88 82 cafeterra40@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée japonaise

L’événement Soirée japonaise Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Seignanx