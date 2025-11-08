Soirée Jarret Frites rue de la Mairie Saint-Martinien
Soirée Jarret Frites rue de la Mairie Saint-Martinien samedi 8 novembre 2025.
Soirée Jarret Frites
rue de la Mairie Salle polyvalente Saint-Martinien Allier
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Le Comité des Fêtes de Saint-Martinien vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale autour d’un bon jarret/frites !
Au menu
Plat, fromage, dessert et café ☕
20 € adulte 12 € enfant
rue de la Mairie Salle polyvalente Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 48 24 79
English :
The Comité des Fêtes de Saint-Martinien invites you to join them for a convivial evening of shank and French fries!
On the menu:
Main course, cheese, dessert and coffee ?
20 ? adult ? 12 ? child
German :
Das Festkomitee von Saint-Martinien lädt Sie zu einem geselligen Abend bei Haxe und Pommes frites ein!
Auf dem Menü stehen:
Hauptgericht, Käse, Dessert und Kaffee ?
20 ? Erwachsener ? 12 ? Kind
Italiano :
Il Comitato delle Feste di Saint-Martinien vi invita a unirvi a loro per una serata conviviale davanti a una buona giarrettiera!
Il menu:
Piatto principale, formaggio, dessert e caffè?
20 ? adulto ? 12 ? bambino
Espanol :
El Comité des Fêtes de Saint-Martinien le invita a una velada de convivencia en torno a una buena jarret/frites
El menú:
Plato principal, queso, postre y café ?
20€ adulto 12€ niño
