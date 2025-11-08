Soirée Jarret Frites rue de la Mairie Saint-Martinien

Soirée Jarret Frites

rue de la Mairie Salle polyvalente Saint-Martinien Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le Comité des Fêtes de Saint-Martinien vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale autour d’un bon jarret/frites !

Au menu

Plat, fromage, dessert et café ☕

20 € adulte 12 € enfant

.

rue de la Mairie Salle polyvalente Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 48 24 79

English :

The Comité des Fêtes de Saint-Martinien invites you to join them for a convivial evening of shank and French fries!

On the menu:

Main course, cheese, dessert and coffee ?

20 ? adult ? 12 ? child

German :

Das Festkomitee von Saint-Martinien lädt Sie zu einem geselligen Abend bei Haxe und Pommes frites ein!

Auf dem Menü stehen:

Hauptgericht, Käse, Dessert und Kaffee ?

20 ? Erwachsener ? 12 ? Kind

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Saint-Martinien vi invita a unirvi a loro per una serata conviviale davanti a una buona giarrettiera!

Il menu:

Piatto principale, formaggio, dessert e caffè?

20 ? adulto ? 12 ? bambino

Espanol :

El Comité des Fêtes de Saint-Martinien le invita a una velada de convivencia en torno a una buena jarret/frites

El menú:

Plato principal, queso, postre y café ?

20€ adulto 12€ niño

