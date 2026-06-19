Branceilles

Soirée jazz à Branceilles

place de la mairie Branceilles Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:45:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Belle soirée musicale en plein air avec le groupe Aristofan (Jazz New-Orleans)

Organisé par Branceilles Patrimoine Arts et Culture

Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps .

place de la mairie Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 77 72 68

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English : Soirée jazz à Branceilles

L’événement Soirée jazz à Branceilles Branceilles a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme