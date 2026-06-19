Soirée jazz à Branceilles Branceilles
Soirée jazz à Branceilles Branceilles samedi 4 juillet 2026.
Branceilles
Soirée jazz à Branceilles
place de la mairie Branceilles Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:45:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Belle soirée musicale en plein air avec le groupe Aristofan (Jazz New-Orleans)
Organisé par Branceilles Patrimoine Arts et Culture
Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps .
place de la mairie Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 77 72 68
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English : Soirée jazz à Branceilles
L’événement Soirée jazz à Branceilles Branceilles a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme