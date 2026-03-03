Soirée Jazz à La Belle Epoque Restaurant La Belle Epoque Pau

Soirée Jazz à La Belle Epoque

Pour cette soirée BATTLE JAZZ/BLUES Dany DORIZ sera entouré du REAL SWING TRIO, composé d’Arnaud LABASTIE (piano), Jean-Xavier HERMAN (contrebasse), de l’excellent batteur, Didier DORISE, son fils, et de deux formidables solistes, musiciens et chanteurs, que sont

Le saxophoniste Américain Sax GORDON.

Né à Détroit Sax Gordon est aujourd’hui l’un des rares, et le plus actif, des représentants de la grande tradition américaine des saxophonistes hurleurs de Rhythm’n’Blues.

Jeff HOFFMAN est né à Chicago, avec la passion du blues !

Il a eu le privilège d’être l’élève de géants comme Joe Pass ou John Scofield. Jeune, il voyage beaucoup. Il vit un temps à Rio de Janeiro et Sao Paolo où il maîtrise le Jazz brésilien.

Menu à consulter sur https://www.pau-congres.com/nos-evenements/ .

