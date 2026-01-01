Soirée Jazz à la Meunerie La Meunerie Arles

Soirée Jazz à la Meunerie

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 19h30. La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Pour bien commencer l’année, laissez-vous porter par une ambiance jazz élégante et chaleureuse !

Venez vous divertir au repas-concert de la Meunerie !

Nous aurons le plaisir d’accueillir Le Trio avec Michel Prats, Christian Mornet et Jean-Claude Vernet, pour une soirée Jazz conviviale autour d’un bon repas. .

La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 63 44 94

English :

To get the year off to a good start, let yourself be carried away by a warm, elegant jazz ambience!

