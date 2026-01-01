Soirée Jazz à la Meunerie La Meunerie Arles
Soirée Jazz à la Meunerie La Meunerie Arles samedi 31 janvier 2026.
Soirée Jazz à la Meunerie
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 19h30. La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Pour bien commencer l’année, laissez-vous porter par une ambiance jazz élégante et chaleureuse !
Venez vous divertir au repas-concert de la Meunerie !
Nous aurons le plaisir d’accueillir Le Trio avec Michel Prats, Christian Mornet et Jean-Claude Vernet, pour une soirée Jazz conviviale autour d’un bon repas. .
La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 63 44 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To get the year off to a good start, let yourself be carried away by a warm, elegant jazz ambience!
L’événement Soirée Jazz à la Meunerie Arles a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Arles