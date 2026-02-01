Soirée Jazz à l’Endroit Hélène Makki L’Endroit Restaurant Honfleur

Soirée Jazz à l’Endroit Hélène Makki

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

L’Endroit vous propose sa soirée jazz mensuelle.

L’endroit vous propose des soirées jazz les premiers jeudis et vendredis du mois,

avec un menu à 60 € personne (hors boissons)

Française d’origine libanaise, la chanteuse Hélène Makki se produit régulièrement sur la scène jazz parisienne et offre un univers musical à la fois doux et espiègle.Sa curiosité l’amène à revisiter des standards de jazz restés discrets et à élargir son répertoire vers la musique brésilienne.Pour sublimer sa voix pétillante et son swing naturel, elle s’entoure de talentueux musiciens avec lesquels elle partage son goût pour l’improvisation.

Uniquement sur réservation .

L’Endroit Restaurant 3 Rue Paul et Charles Breard Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 88 08 43 lendroit.honfleur@gmail.com

L’Endroit presents its monthly jazz evening.

