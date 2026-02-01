Soirée Jazz à l’Endroit Philippe Carment L’Endroit Restaurant Honfleur

Soirée Jazz à l’Endroit Philippe Carment

L'Endroit Restaurant 3 Rue Paul et Charles Breard Honfleur Calvados

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

L’Endroit vous propose sa soirée jazz mensuelle.

L’endroit vous propose des soirées jazz les premiers jeudis et vendredis du mois,

avec un menu à 60 € personne (hors boissons)

Le fait d’être autodidacte n’a pas empêché Philippe Carment d’enseigner l’improvisation à l’École de Jazz de Christian Garros (dont il a dirigé aussi le big band depuis un quart de siècle), d’être sélectionné parmi les 20 meilleurs pianistes mondiaux au concours Martial Solal de la ville de Paris et de parcourir toute l’Europe et au-delà pour s’y produire, que ce soit en solo, en trio ou en orchestre.

Uniquement sur réservation .

+33 2 31 88 08 43 lendroit.honfleur@gmail.com

English : Soirée Jazz à l’Endroit Philippe Carment

L’Endroit presents its monthly jazz evening.

