Soirée jazz à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Avec le Sensationnel Black Music Stars Orchestra.

Hommage aux incontournables standards des fanfares de clubs et dancings des Années Folles.

Participation libre.

Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

