SOIREE JAZZ À ST THIBERY Place de la Mairie Saint-Thibéry

Place de la Mairie Place Francis Laurent Saint-Thibéry Hérault

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14

Comme un air de jazz à saint-thibéry !

Comme un air de jazz à Saint-Thibéry !

Jeudi 14 août

Pour la 4ème année consécutive, la municipalité fait revenir le jazz à Saint-Thibéry et vous propose une soirée Jazz exceptionnelle jeudi 14 août à partir de 19h30.

Amateurs de jazz, voici ce qui vous attend JAZZ ATTITUDE, BIG BAND BIG BLOW et BRBB SAISON 2

Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place

Place de la Mairie Place Francis Laurent Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie

English :

While waiting to find the Jazz festival as it was, the municipality of Saint-Thibéry orchestrated two evenings » Comme un air de Jazz à Saint-Thibéry » on August 13th and 14th.

German :

Auf den Terrassen der Restaurants, die zu diesem Anlass ein spezielles Menü anbieten, können Sie Jazzbands lauschen.

Italiano :

Jazz a Saint-Thibéry!

Espanol :

Podrá escuchar bandas de jazz en las terrazas de los restaurantes, que le prepararán un menú especial para la ocasión.

