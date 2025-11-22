SOIRÉE JAZZ À TOURBES Tourbes
SOIRÉE JAZZ À TOURBES
Place de la Mairie Tourbes Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Rendez-vous le samedi 22 novembre pour une soirée d’automne inoubliable avec le Royal Swing Trio un concert plein de joie, d’énergie et de partage à ne pas manquer !
Un trio explosif, une voix envoûtante, des musiciens virtuoses…
De Django Reinhardt à Ella Fitzgerald, laissez-vous emporter par un swing irrésistible et communicatif !
Amélie Barthe, à la voix subtile et captivante, charme et bouleverse, portée par deux musiciens complices qui déploient toute leur virtuosité avec une générosité contagieuse.
A ne rater sous aucun prétexte !
Parking Esplanade René Giraud et Place de l’Eglise .
Place de la Mairie Tourbes 34120 Hérault Occitanie contact@tourbes-o-jazz.com
English :
An autumn evening of jazz with the quintet The Duke and the Dudes , swinging to original arrangements by the great Duke Ellington.
German :
Herbstabend rund um den Jazz mit dem Quintett The Duke and the Dudes , um zu Originalarrangements des großen Duke Ellington zu swingen.
Italiano :
Unitevi a noi sabato 22 novembre per un’indimenticabile serata autunnale con il Royal Swing Trio: un concerto pieno di gioia, energia e condivisione da non perdere!
Espanol :
Una velada otoñal de jazz con el quinteto The Duke and the Dudes , al ritmo de arreglos originales del gran Duke Ellington.
