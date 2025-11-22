SOIRÉE JAZZ À TOURBES Tourbes

SOIRÉE JAZZ À TOURBES

Place de la Mairie Tourbes Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-22

Rendez-vous le samedi 22 novembre pour une soirée d’automne inoubliable avec le Royal Swing Trio un concert plein de joie, d’énergie et de partage à ne pas manquer !

Un trio explosif, une voix envoûtante, des musiciens virtuoses…

De Django Reinhardt à Ella Fitzgerald, laissez-vous emporter par un swing irrésistible et communicatif !

Amélie Barthe, à la voix subtile et captivante, charme et bouleverse, portée par deux musiciens complices qui déploient toute leur virtuosité avec une générosité contagieuse.

A ne rater sous aucun prétexte !

Parking Esplanade René Giraud et Place de l’Eglise .

Place de la Mairie Tourbes 34120 Hérault Occitanie

English :

An autumn evening of jazz with the quintet The Duke and the Dudes , swinging to original arrangements by the great Duke Ellington.

German :

Herbstabend rund um den Jazz mit dem Quintett The Duke and the Dudes , um zu Originalarrangements des großen Duke Ellington zu swingen.

Italiano :

Unitevi a noi sabato 22 novembre per un’indimenticabile serata autunnale con il Royal Swing Trio: un concerto pieno di gioia, energia e condivisione da non perdere!

Espanol :

Una velada otoñal de jazz con el quinteto The Duke and the Dudes , al ritmo de arreglos originales del gran Duke Ellington.

