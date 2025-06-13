Soirée Jazz au bar de l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly Chantilly

Soirée Jazz au bar de l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly

4 Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-21 2025-11-29 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-27

Le lounge bar de l’Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château à Chantilly, vous propose régulièrement des soirées live sessions Jazz .

Selon différentes formations (duo guitare/voix, trio jazzy ou jazz manouche), savourez un afterwork, une soirée à deux ou un verre entre amis dans une ambiance feutrée, raffinée et décontractée à la fois !

Vendredi 7 novembre Swing Jazz Duo

Samedi 8 novembre Trio Jazzy

Vendredi 21 novembre Swing Jazz Duo

Samedi 29 novembre Soul Pop Duo

Vendredi 5 décembre Swing Jazz Duo

Samedi 6 décembre Duo Country/Folk

Samedi 13 décembre Soul Pop Duo

Vendredi 19 décembre Swing Jazz Duo

Samedi 20 décembre Trio Jazzy

Samedi 27 décembre Soul Pop Duo .

4 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 65 50 40 info@aubergedujeudepaume.fr

English :

The lounge bar at the Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château in Chantilly regularly hosts live jazz sessions.

In a variety of formations (guitar/voice duo, jazzy trio or gypsy jazz), enjoy an afterwork session, an evening for two or a drink with friends

German :

Die Lounge-Bar der Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château in Chantilly bietet Ihnen regelmäßig Live-Jazz-Sessions an.

In verschiedenen Besetzungen (Gitarren-/Gesangsduo, jazziges Trio oder Gypsy-Jazz) können Sie einen Afterwork-Abend, einen Abend zu zweit oder einen Drink mit Freunden genießen

Italiano :

Il lounge bar dell’Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château di Chantilly ospita regolarmente sessioni di jazz dal vivo.

In una varietà di formazioni (duo chitarra/voce, trio jazz o gypsy jazz), godetevi un dopo lavoro, una serata a due o un drink con gli amici

Espanol :

El bar salón del Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château de Chantilly acoge regularmente sesiones de jazz en directo.

En diversas formaciones (dúo guitarra/voz, trío jazzístico o jazz gitano), disfrute de una sesión afterwork, de una velada para dos o de una copa con los amigos

