Soirée Jazz au bar de l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly Chantilly

Soirée Jazz au bar de l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly
4 Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-21 2025-11-29 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-27
Le lounge bar de l’Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château à Chantilly, vous propose régulièrement des soirées live sessions Jazz .
Selon différentes formations (duo guitare/voix, trio jazzy ou jazz manouche), savourez un afterwork, une soirée à deux ou un verre entre amis dans une ambiance feutrée, raffinée et décontractée à la fois !
Vendredi 7 novembre Swing Jazz Duo
Samedi 8 novembre Trio Jazzy
Vendredi 21 novembre Swing Jazz Duo
Samedi 29 novembre Soul Pop Duo
Vendredi 5 décembre Swing Jazz Duo
Samedi 6 décembre Duo Country/Folk
Samedi 13 décembre Soul Pop Duo
Vendredi 19 décembre Swing Jazz Duo
Samedi 20 décembre Trio Jazzy
Samedi 27 décembre Soul Pop Duo .
4 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 65 50 40 info@aubergedujeudepaume.fr
English :
The lounge bar at the Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château in Chantilly regularly hosts live jazz sessions.
In a variety of formations (guitar/voice duo, jazzy trio or gypsy jazz), enjoy an afterwork session, an evening for two or a drink with friends
German :
Die Lounge-Bar der Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château in Chantilly bietet Ihnen regelmäßig Live-Jazz-Sessions an.
In verschiedenen Besetzungen (Gitarren-/Gesangsduo, jazziges Trio oder Gypsy-Jazz) können Sie einen Afterwork-Abend, einen Abend zu zweit oder einen Drink mit Freunden genießen
Italiano :
Il lounge bar dell’Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château di Chantilly ospita regolarmente sessioni di jazz dal vivo.
In una varietà di formazioni (duo chitarra/voce, trio jazz o gypsy jazz), godetevi un dopo lavoro, una serata a due o un drink con gli amici
Espanol :
El bar salón del Auberge du Jeu de Paume 5* Relais & Château de Chantilly acoge regularmente sesiones de jazz en directo.
En diversas formaciones (dúo guitarra/voz, trío jazzístico o jazz gitano), disfrute de una sesión afterwork, de una velada para dos o de una copa con los amigos
L’événement Soirée Jazz au bar de l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-04-16 par Chantilly-Senlis Tourisme