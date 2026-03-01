Soirée Jazz au bar des 3 chapeaux Bar des 3 chapeaux Le Puy-en-Velay

Soirée Jazz au bar des 3 chapeaux

Bar des 3 chapeaux 7 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Venez profiter d’une soirée Jazz au bar des 3 Chapeaux avec Jazz en Velay !

Swing Road sera suivi d’un jam-session.

.

Bar des 3 chapeaux 7 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a Jazz evening at the Bar des 3 Chapeaux with Jazz en Velay!

Swing Road will be followed by a jam session.

L’événement Soirée Jazz au bar des 3 chapeaux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay