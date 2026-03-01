Soirée Jazz au bar des 3 chapeaux Bar des 3 chapeaux Le Puy-en-Velay
Soirée Jazz au bar des 3 chapeaux
Bar des 3 chapeaux 7 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-03-27 21:30:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Venez profiter d’une soirée Jazz au bar des 3 Chapeaux avec Jazz en Velay !
Swing Road sera suivi d’un jam-session.
Bar des 3 chapeaux 7 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com
English :
Come and enjoy a Jazz evening at the Bar des 3 Chapeaux with Jazz en Velay!
Swing Road will be followed by a jam session.
