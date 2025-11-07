Soirée Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états ! Melle
Soirée Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états !
Café du Boulevard Melle Deux-Sèvres
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
GENTLE ART OF BASS
Chaque mois ou presque, le Café accueille Jazz au Boul pour une soirée en deux temps. À 19h, apéro-concert avec un trio ou un quartet de musiciens confirmés.
À 21h30, Jam session scène ouverte. Chacun apporte son instrument et vient jouer, chanter, improviser sur un ou plusieurs morceaux, intégrer la section rythmique, ou simplement écouter ! La formation qui joue à l’apéro peut assurer l’accompagnement pour les musiciens qui le souhaitent. Les standards et morceaux emblématiques du jazz et des musiques afro-américaines sont particulièrement bienvenus, mais on peut très bien imaginer une improvisation collective, ou des reprises de chansons arrangées et/ou orchestrées sur le moment.
zoltan.lantos@gmail.com
06 89 07 50 15
Le Café propose de la restauration, pensez à réserver !
05 49 27 01 28 .
Café du Boulevard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28
