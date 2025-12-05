Soirée Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états ! Melle

vendredi 5 décembre 2025.

Soirée Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états !

Café du Boulevard Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

AKAGERA

Chaque mois ou presque, le Café accueille Jazz au Boul pour une soirée en deux temps. À 19h, apéro-concert avec un trio ou un quartet de musiciens confirmés.

À 21h30, Jam session scène ouverte. Chacun apporte son instrument et vient jouer, chanter, improviser sur un ou plusieurs morceaux, intégrer la section rythmique, ou simplement écouter ! La formation qui joue à l’apéro peut assurer l’accompagnement pour les musiciens qui le souhaitent. Les standards et morceaux emblématiques du jazz et des musiques afro-américaines sont particulièrement bienvenus, mais on peut très bien imaginer une improvisation collective, ou des reprises de chansons arrangées et/ou orchestrées sur le moment.

LIEU Café du Boulevard

TARIF libre

INFOS MUSICIENS

zoltan.lantos@gmail.com

06 89 07 50 15

Le Café propose de la restauration, pensez à réserver !

05 49 27 01 28 .

Café du Boulevard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28

