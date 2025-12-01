Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jazz au conservatoire
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération
Montélimar

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Début : 2025-12-16 20:00:00
2025-12-16

Soirée jazz par les élèves du conservatoire
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50  conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Jazz evening by conservatory students

German :

Jazzabend mit Schülern des Konservatoriums

Italiano :

Una serata di jazz con gli studenti del Conservatorio

Espanol :

Velada de jazz a cargo de alumnos del Conservatorio

