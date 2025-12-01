Soirée jazz au conservatoire Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Soirée jazz par les élèves du conservatoire
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
English :
Jazz evening by conservatory students
German :
Jazzabend mit Schülern des Konservatoriums
Italiano :
Una serata di jazz con gli studenti del Conservatorio
Espanol :
Velada de jazz a cargo de alumnos del Conservatorio
