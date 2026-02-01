Soirée Jazz au foyer du Consulat Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay

Soirée Jazz au foyer du Consulat

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

L’association Jazz en Velay est ravie de vous inviter à un nouvel épisode de cette aventure musicale, au Foyer du Consulat, vendredi 27 février à 19 heures au Foyer du Consulat.

Foyer du Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com

English :

The Jazz en Velay association is delighted to invite you to a new episode in this musical adventure, at the Foyer du Consulat, on Friday February 27 at 7pm.

