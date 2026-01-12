Soirée jazz au Palais Beaumont La Belle Epoque Pau

Soirée jazz au Palais Beaumont

La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Affiche exceptionnelle !

Nicola Sabato (contrebasse) et Mourad Benhammou (batterie) deux musiciens phares du jazz hexagonal invitent le grand pianiste catalan Ignasi Terraza pour un concert exceptionnel.

Le trio présentera un répertoire alliant swing jubilatoire et thèmes plus intimes avec dans le rétroviseur Oscar Peterson, Count Basie et Duke Ellington.

Ils auront aussi à cœur de vous faire découvrir certaines des compositions de Terraza comme Give me Another ou In a Sentimental Groove tout ça propulsé par la rhythmique élégante et hyper dynamique Sabato Benhammou.

Ignasi Terraza est reconnu comme un des meilleurs pianistes de Jazz Espagnol, basé à Barcelone,et particulièrement connu sur les réseaux sociaux pour être le pianiste du Sant Andreu Jazz Band, l’école de Jazz mondialement célèbre, pour jeunes musiciens, du contrebassiste Joan Chamorro. .

La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

