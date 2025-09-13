Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet Restaurant La Belle Epoque Pau

Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Un Quartet Jazz Manouche festif qui swing !

2 guitaristes, Arnaud Estor (lead), Damien Briard (rythmique)

1 contrebassiste et chanteur, Django Ward

1 clarinettiste, Jean Clermont

Le groupe de jazz manouche, Biper Swing Quartet propose un répertoire basé sur la musique de Django Reinhardt et des grands standards de jazz américains des années 1930 à 1950, mêlant avec brio le swing français dans l’esprit du mythique Hot Club de France .

Un jazz expressif, rythmé qui électrise mais qui chante aussi la tendresse et une musique enivrante, festive qui nous enchante !

Préparez-vous à tapoter du pied et à vous laisser emporter par la magie du swing ! .

Restaurant La Belle Epoque Allée Gérard de Nerval Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

