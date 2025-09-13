Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet Restaurant La Belle Epoque Pau
Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet Restaurant La Belle Epoque Pau samedi 13 septembre 2025.
Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet
Restaurant La Belle Epoque Allée Gérard de Nerval Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Un Quartet Jazz Manouche festif qui swing !
2 guitaristes, Arnaud Estor (lead), Damien Briard (rythmique)
1 contrebassiste et chanteur, Django Ward
1 clarinettiste, Jean Clermont
Le groupe de jazz manouche, Biper Swing Quartet propose un répertoire basé sur la musique de Django Reinhardt et des grands standards de jazz américains des années 1930 à 1950, mêlant avec brio le swing français dans l’esprit du mythique Hot Club de France .
Un jazz expressif, rythmé qui électrise mais qui chante aussi la tendresse et une musique enivrante, festive qui nous enchante !
Préparez-vous à tapoter du pied et à vous laisser emporter par la magie du swing ! .
Restaurant La Belle Epoque Allée Gérard de Nerval Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112107 la-belle-epoque@pau-evenements.fr
English : Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet
German : Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet
Italiano :
Espanol : Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet
L’événement Soirée Jazz avec Biper Swing Quartet Pau a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pau