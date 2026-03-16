Soirée jazz avec Dominique Di piazza en quartet Eglise évangélique Méthodiste Montélimar
Soirée jazz avec Dominique Di piazza en quartet Eglise évangélique Méthodiste Montélimar samedi 25 avril 2026.
Soirée jazz avec Dominique Di piazza en quartet
Eglise évangélique Méthodiste 12 Rue Louis Aragon Montélimar Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Dominique Di Piazza se produira en quartet pour une soirée de jazz vivant et généreux, entre énergie rythmique, belles mélodies, liberté d’improvisation, swing et couleurs latines.
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Eglise évangélique Méthodiste 12 Rue Louis Aragon Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 52 00 16 maurinpascal@gmail.com
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English :
Dominique Di Piazza performs in a quartet for an evening of lively, generous jazz, combining rhythmic energy, beautiful melodies, free improvisation, swing and Latin colors.
L’événement Soirée jazz avec Dominique Di piazza en quartet Montélimar a été mis à jour le 2026-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération