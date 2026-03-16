Soirée jazz avec Dominique Di piazza en quartet Eglise évangélique Méthodiste Montélimar

Soirée jazz avec Dominique Di piazza en quartet

Eglise évangélique Méthodiste 12 Rue Louis Aragon Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dominique Di Piazza se produira en quartet pour une soirée de jazz vivant et généreux, entre énergie rythmique, belles mélodies, liberté d’improvisation, swing et couleurs latines.

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Eglise évangélique Méthodiste 12 Rue Louis Aragon Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 52 00 16 maurinpascal@gmail.com

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English :

Dominique Di Piazza performs in a quartet for an evening of lively, generous jazz, combining rhythmic energy, beautiful melodies, free improvisation, swing and Latin colors.

L’événement Soirée jazz avec Dominique Di piazza en quartet Montélimar a été mis à jour le 2026-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération