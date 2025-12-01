Soirée Jazz avec le Troyes Big Band Troyes

Soirée Jazz avec le Troyes Big Band

Chapelle Argence Entrée par le Conservatoire Troyes Aube

Savourez la nouvelle formule du Troyes Big Band, rejoint l’an dernier par une chanteuse, et qui propose un répertoire instrumental et désormais vocal éclectique et savamment arrangé…



La soirée sera également animée par d’autres groupes de jazz des alentours. (Les locaux motivés…)



Gratuit, sur réservation auprès du conservatoire. .

Chapelle Argence Entrée par le Conservatoire Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

