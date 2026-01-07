Soirée jazz avec PÉGAZZ & friends Le Pavillon de la Sirène de Paris PARIS 14

Trois visions singulières du jazz d’aujourd’hui, nourries d’improvisation, d’énergie et de liberté, dans le cadre de Collision Collective, initiative inter-collectifs née pour augmenter la visibilité des musiques créatives.

Une soirée sous le signe de la création collective : Nadoz (Musiques Têtues), Sweet Dog (Pégazz & l’Hélicon) et le duo Rocher–Rogers (Nautilis) se retrouvent pour un concert en tri-plateau.

Soirée jazz au Pavillon ! Une soirée sous le signe de la création collective : Nadoz (Musiques Têtues), Sweet Dog (Pégazz & l'Hélicon) et le duo Rocher–Rogers (Nautilis) se retrouvent pour un concert en tri-plateau.

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Sur réservation

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)

Tarif enfant : 5€ (-12 ans)

Tout public.

Le Pavillon de la Sirène de Paris 20 rue Dareau 75014 PARIS 14

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/soiree-jazz-avec-pegazz-friends +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



