Soirée jazz avec PÉGAZZ & friends Le Pavillon de la Sirène de Paris PARIS 14 vendredi 13 mars 2026.
Trois visions singulières du jazz d’aujourd’hui, nourries d’improvisation, d’énergie et de liberté, dans le cadre de Collision Collective, initiative inter-collectifs née pour augmenter la visibilité des musiques créatives.
Une soirée sous le signe de la création collective : Nadoz (Musiques Têtues), Sweet Dog (Pégazz & l’Hélicon) et le duo Rocher–Rogers (Nautilis) se retrouvent pour un concert en tri-plateau.
Le vendredi 13 mars 2026
de 20h00 à 21h15
payant
Sur réservation
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)
Tarif enfant : 5€ (-12 ans)
Tout public.
Le Pavillon de la Sirène de Paris 20 rue Dareau 75014 PARIS 14
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/soiree-jazz-avec-pegazz-friends +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
