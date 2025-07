Soirée Jazz Club à l’Hostellerie Hostellerie des vins de Rognes Rognes

Soirée Jazz Club à l’Hostellerie Hostellerie des vins de Rognes Rognes jeudi 24 juillet 2025.

Soirée Jazz Club à l’Hostellerie

Jeudi 24 juillet 2025 de 20h à 23h. Hostellerie des vins de Rognes Chemin de Brès RD15 Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-07-24 23:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Nouvelle soirée Jazz Club à l’Hostellerie ce jeudi 24 juillet, en plein air, à partir de 20h et sur réservations au 04 42 50 92 73

Soirée Jazz en plein air et vernissage de l’exposition de peintures au pastel

La prochaine soirée jazz arrive à grands pas !

Cette fois-ci, ArtExpression et Ugo Lemarchand invitent le quartet MassiliaLatin !

Une soirée estivale qui s’annonce dansante et chaleureuse, sur la terrasse de l’Hostellerie !

Nous proposerons à cette occasion nos vins au verre ou à la bouteille, et nos planches apéros créées par nos soins.

Le même jour, à 18h30, aura lieu le vernissage de l’exposition de peintures au pastel qui est en cours au caveau de vente.

Un moment de découvertes autour d’un verre de l’amitié pour rencontrer les peintres de Rognes qui ont réalisées ces œuvres, exposées tout au long de l’été au magasin. .

Hostellerie des vins de Rognes Chemin de Brès RD15 Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 92 73 caveaudevente@hvrognes.com

English :

New Jazz Club evening at the Hostellerie this Thursday, July 24, outdoors, from 8pm, by reservation on 04 42 50 92 73

German :

Neuer Jazz Club-Abend in der Hostellerie am Donnerstag, den 24. Juli, unter freiem Himmel, ab 20 Uhr und mit Reservierungen unter 04 42 50 92 73

Italiano :

Serata del New Jazz Club all’Hostellerie giovedì 24 luglio, all’aperto, a partire dalle ore 20.00, prenotabile al numero 04 42 50 92 73

Espanol :

Nueva velada del Club de Jazz en la Hostellerie este jueves 24 de julio, al aire libre, a partir de las 20.00 h, previa reserva llamando al 04 42 50 92 73

L’événement Soirée Jazz Club à l’Hostellerie Rognes a été mis à jour le 2025-07-16 par Office Municipal de Tourisme de Rognes