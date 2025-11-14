Soirée Jazz Club Javotte Centre Social La-Haut Oloron-Sainte-Marie

Soirée Jazz Club Javotte Centre Social La-Haut Oloron-Sainte-Marie vendredi 14 novembre 2025.

Soirée Jazz Club Javotte

Centre Social La-Haut 25 place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Venez participer à cette soirée spéciale organisée par le Jazz Club d’Oloron.

Avec la présence de Javotte. Deux sets de 45min pour le concert principal avec un concert en première partie. Buvette et restauration sur place. .

Centre Social La-Haut 25 place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 info@jazzoloron.com

English : Soirée Jazz Club Javotte

German : Soirée Jazz Club Javotte

Italiano :

Espanol : Soirée Jazz Club Javotte

L’événement Soirée Jazz Club Javotte Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn