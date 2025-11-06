Soirée Jazz Club Hostellerie des vins de Rognes Rognes

Soirée Jazz Club

Jeudi 6 novembre 2025 de 19h30 à 22h30. Hostellerie des vins de Rognes Chemin de Brès RD15 Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 19:30:00

fin : 2025-11-06 22:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Nouvelle soirée Jazz Club à l’Hostellerie des vins de Rognes !

Partagez un moment intimiste et chaleureux en musique, aux côtés ce mois-ci de Sylvie IZZO, Pierre François MAURIN et Ugo LEMARCHAND.



Le concert sera suivi ensuite d’une scène ouverte qui permet à chacun de s’essayer au micro ou avec vos propres instruments !



Nous vous proposons tout au long de la soirée notre bar à vins ainsi que différentes planches apéro. .

Hostellerie des vins de Rognes Chemin de Brès RD15 Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 26 79 caveaudevente@hvrognes.com

English :

New Jazz Club evening at the Hostellerie des vins de Rognes!

German :

Neuer Jazz Club-Abend in der Hostellerie des vins de Rognes!

Italiano :

Una nuova serata Jazz Club all’Hostellerie des vins de Rognes!

Espanol :

¡Una nueva velada de Jazz Club en la Hostellerie des vins de Rognes!

L’événement Soirée Jazz Club Rognes a été mis à jour le 2025-10-24 par Office Municipal de Tourisme de Rognes