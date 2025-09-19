Soirée Jazz Club Sroka Centre Social La-Haut Oloron-Sainte-Marie

Soirée Jazz Club Sroka Centre Social La-Haut Oloron-Sainte-Marie vendredi 19 septembre 2025.

Soirée Jazz Club Sroka

Centre Social La-Haut 25 place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Venez participer à cette soirée spéciale organisée par le Jazz Club d’Oloron.

Avec la présence de Sroka. Deux sets de 45min pour le concert principal avec un concert en première partie. Buvette et restauration sur place. .

Centre Social La-Haut 25 place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 info@jazzoloron.com

English : Soirée Jazz Club Sroka

German : Soirée Jazz Club Sroka

Italiano :

Espanol : Soirée Jazz Club Sroka

L’événement Soirée Jazz Club Sroka Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn