Soirée Jazz Club The Soul Jazz Rebels Centre Social La-Haut Oloron-Sainte-Marie

Centre Social La-Haut 25 place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Venez participer à cette soirée spéciale organisée par le Jazz Club d’Oloron.
Avec la présence de The Soul Jazz Rebels (jazz imbibé de blues et de groove).
Buvette et restauration sur place. .
Centre Social La-Haut 25 place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 info@jazzoloron.com
L’événement Soirée Jazz Club The Soul Jazz Rebels Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn