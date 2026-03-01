Soirée Jazz, collectif ADM LE PRE ROUGE Ruffey-sur-Seille
Soirée Jazz, collectif ADM LE PRE ROUGE Ruffey-sur-Seille dimanche 22 mars 2026.
Soirée Jazz, collectif ADM
LE PRE ROUGE L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 18:00:00
fin : 2026-03-22 22:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Soirée concert Jazz avec le collectif ADM, ensemble de musiciens lédoniens crée spécialement pour l’occasion, venez assister à ce concert unique.
Soirée de soutien à l’association Autour De Minuit, en collaboration avec l’Entre Deux.
Sur place, petite restauration, Buvette. .
LE PRE ROUGE L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr
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English : Soirée Jazz, collectif ADM
L’événement Soirée Jazz, collectif ADM Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme JurAbsolu