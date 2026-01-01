Soirée jazz Salle polyvalente Gisors

Soirée jazz

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

2026-01-17

En première partie retrouvez le Big Bang de l’école de musique, danse et théâtre Marc Eychenne, dirigé par Pascal Treuberd. Ensuite, laissez-vous emporter par le swing du Caveau de la Huchette et Sébastian Ellis Group. .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46

English : Soirée jazz

