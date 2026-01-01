Soirée jazz Salle polyvalente Gisors
Soirée jazz Salle polyvalente Gisors samedi 17 janvier 2026.
Soirée jazz
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 23:00:00
2026-01-17
En première partie retrouvez le Big Bang de l’école de musique, danse et théâtre Marc Eychenne, dirigé par Pascal Treuberd. Ensuite, laissez-vous emporter par le swing du Caveau de la Huchette et Sébastian Ellis Group. .
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46
