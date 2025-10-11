Soirée Jazz les années folles Sains-Richaumont

Soirée Jazz les années folles Sains-Richaumont samedi 11 octobre 2025.

Soirée Jazz les années folles

3, rue du collège Sains-Richaumont Aisne

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Esprit cabaret à la S@ine pour cette soirée jazz dans le cadre de familijazz. Venez découvrir le quartet des années folles du collectif Tire Laine. Ce Quartet nous témoigne qu’aujourd’hui, l’euphorie, l’énergie et l’extravagance du tout-Paris de 1930 n’ont pas pris une ride.

Il revisite les chansons et standards de l’époque tout en gardant l’influence du jazz moderne. 5 .

3, rue du collège Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 91 28 culture@sains-richaumont.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Jazz les années folles Sains-Richaumont a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Agence Aisne Tourisme