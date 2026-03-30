Soirée Jazz les Onomatopeurs chansons enjazzées

Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée jazz avec Les Onomatopeurs organisée par le Comité Culturel de Cénac et Saint Julien le samedi 11 avril prochain à 20h30 à la Salle socio culturelle de la Borie.

Entrée 15€ Adhérent 12 €

Renseignements, réservations 06 78 34 63 61

Soirée jazz avec Les Onomatopeurs organisée par le Comité Culturel de Cénac et Saint Julien le samedi 11 avril prochain à 20h30 à la Salle socio culturelle de la Borie.

Entrée 15€ Adhérent 12 €

Renseignements, réservations 06 78 34 63 61 .

Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 34 63 61

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English : Soirée Jazz les Onomatopeurs chansons enjazzées

Saturday February 22 at 8:30 pm, the Comité Culturel de Cénac et Saint Julien presents the show: BRASSENS à LA FOLIE!

Laureen Eon-Jeammes, armed with her guitar, her voice, her talent and her suitcase, takes the audience on an irresistible whirlwind tour of the artist’s life.

Salle Socioculturelle

L’événement Soirée Jazz les Onomatopeurs chansons enjazzées Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-03-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne