Soirée Jazz L’Orangerie Montéléger

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-01-29 20:30:00
fin : 2026-01-29
Venez assister à la soirée Jazz organisée par l’Orangerie du château de Montéléger avec Mamao Jazz Band. Possibilité de prendre un repas à 19h15 avec supplément de 6€ (18€).
L’Orangerie Domaine du Château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31 contact@l-orangerie.fr
English :
Come and enjoy the Jazz evening organized by the Orangerie du Château de Montéléger with Mamao Jazz Band. Meals are available at 7.15pm, with a supplement of 6? (18?).
