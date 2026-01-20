Soirée jazz conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Soirée jazz conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar mardi 24 mars 2026.
Soirée jazz
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
24 mars 2026 20:00:00
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Les élèves du conservatoire vous attendent nombreux pour cette soirée jazz. Ambiance club de jazz assurée !
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
The conservatory’s students look forward to welcoming you to this jazz evening. Jazz club atmosphere guaranteed!
