Soirée Jazz – Morsbronn-les-Bains, 23 mai 2025 18:30, Morsbronn-les-Bains.

Bas-Rhin

Soirée Jazz Rue de Froeschwiller Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-05-23 18:30:00

2025-05-23

Soirée festive en perspective au village thermal de Morsbronn-les-Bains, sur invitation de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, avec le Jazz Band de Haguenau.

Depuis plusieurs années, le Jazz Band de Haguenau fait vibrer les scènes locales et régionales avec son swing irrésistible, ses arrangements élégants et son énergie communicative. Emmenés par Hugo Hernandez, les 17 musiciens feront sonner trompettes, trombones et saxophones pour ce concert en plein-air qui nous conduira à la découverte du jazz classique et moderne, avec un détour par quelques morceaux latino. Les morceaux emblématiques de Duke Ellington, Count Basie, Herbie Hancock, côtoieront ainsi des morceaux plus contemporains et d’autres au rythme plus chaloupé. Restauration sur place. 0 .

Rue de Froeschwiller

Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 77 60 info@sauer-pechelbronn.fr

English :

A festive evening in the spa village of Morsbronn-les-Bains, at the invitation of the Sauer-Pechelbronn communauté de communes, with the Haguenau Jazz Band.

German :

Festlicher Abend in Aussicht im Thermalbaddorf Morsbronn-les-Bains, auf Einladung des Gemeindeverbands Sauer-Pechelbronn, mit der Jazz Band aus Haguenau.

Italiano :

Su invito della Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, si prospetta una serata di festa nel villaggio termale di Morsbronn-les-Bains, con la Haguenau Jazz Band.

Espanol :

Por invitación de la Communauté de communes de Sauer-Pechelbronn, está prevista una velada festiva en la villa termal de Morsbronn-les-Bains, con la Haguenau Jazz Band.

