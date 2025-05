Soirée jazz – Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne, 16 mai 2025 19:00, Saint-Julien-sur-Calonne.

Soirée « Swing to Bop » revival du jazz des années 30 aux années 50. Des références du swing et du bebop que sont Coleman Hawkins, Benny Goodman, Charlie Christian, Thelonious Monk…

Le Chat Perché 522 chemin de l’église

Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie +33 7 63 31 53 48

English : Soirée jazz

Swing to Bop » evening jazz revival from the 30s to the 50s. Swing and bebop references such as Coleman Hawkins, Benny Goodman, Charlie Christian, Thelonious Monk…

German : Soirée jazz

Abend « Swing to Bop » Revival des Jazz der 30er bis 50er Jahre. Referenzen des Swing und Bebop wie Coleman Hawkins, Benny Goodman, Charlie Christian, Thelonious Monk…

Italiano :

Serata « Swing to Bop » revival jazzistico dagli anni ’30 agli anni ’50. Riferimenti allo swing e al bebop come Coleman Hawkins, Benny Goodman, Charlie Christian, Thelonious Monk…

Espanol :

Velada « Swing to Bop » renacimiento del jazz de los años 30 a los 50. Referencias del swing y del bebop como Coleman Hawkins, Benny Goodman, Charlie Christian, Thelonious Monk…

