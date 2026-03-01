Soirée jeu 7 wonders Le Chat Chouette des jeux Pertuis
Soirée jeu 7 wonders Le Chat Chouette des jeux Pertuis vendredi 27 mars 2026.
Vendredi 27 mars 2026 à partir de 19h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-27 19:00:00
2026-03-27
Venez participer à notre soirée 7 Wonders, jeu de développement stratégique de civilisation antique, avec à la clé des bons d’achat pour les meilleurs équipes
Équipe de 2 minimum Animé par la loutre
N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .
Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Come and take part in our 7 Wonders evening, a game of strategic development of ancient civilizations, with vouchers for the best teams
Teams of 2 minimum Hosted by the otter
