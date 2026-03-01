Soirée jeu 7 wonders Le Chat Chouette des jeux Pertuis

Soirée jeu 7 wonders

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 19h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Venez participer à notre soirée 7 Wonders, jeu de développement stratégique de civilisation antique, avec à la clé des bons d’achat pour les meilleurs équipes



Équipe de 2 minimum Animé par la loutre

Venez participer à notre soirée 7 Wonders, jeu de développement stratégique de civilisation antique, avec à la clé des bons d’achat pour les meilleurs équipes



Équipe de 2 minimum Animé par la loutre



N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in our 7 Wonders evening, a game of strategic development of ancient civilizations, with vouchers for the best teams



Teams of 2 minimum Hosted by the otter

L’événement Soirée jeu 7 wonders Pertuis a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Pertuis