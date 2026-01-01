SOIRÉE JEU À IDENTITÉ SECRÈTE Ille-sur-Têt

SOIRÉE JEU À IDENTITÉ SECRÈTE

5 rue de l’Egalité Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Prochainement à la Médiathèque J.S Pons à Ille sur Têt, venez vous initier à une soirée jeu à identitée secrète.

Soirée animée par Tact-Tic, le bar à jeux.

Infos pratiques

-Sur inscription

-Ados à partir de 14 ans et adultes

-Gratuit

-Médiathèque…

.

5 rue de l’Egalité Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 17 50 mediatheques@roussillon-conflent.fr

English :

Coming soon to the Médiathèque J.S Pons in Ille sur Têt, come and join us for an evening of secret identity games.

Hosted by Tact-Tic, the game bar.

Practical info

-Registration required

-Teens aged 14 and over and adults

-Free

-Media library…

