SOIRÉE JEU À IDENTITÉ SECRÈTE Ille-sur-Têt
SOIRÉE JEU À IDENTITÉ SECRÈTE Ille-sur-Têt vendredi 30 janvier 2026.
SOIRÉE JEU À IDENTITÉ SECRÈTE
5 rue de l’Egalité Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Prochainement à la Médiathèque J.S Pons à Ille sur Têt, venez vous initier à une soirée jeu à identitée secrète.
Soirée animée par Tact-Tic, le bar à jeux.
Infos pratiques
-Sur inscription
-Ados à partir de 14 ans et adultes
-Gratuit
5 rue de l’Egalité Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 17 50 mediatheques@roussillon-conflent.fr
English :
Coming soon to the Médiathèque J.S Pons in Ille sur Têt, come and join us for an evening of secret identity games.
Hosted by Tact-Tic, the game bar.
Practical info
-Registration required
-Teens aged 14 and over and adults
-Free
-Media library…
