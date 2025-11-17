Soirée jeu à la maison de la région à Figeac Mahjong ! Figeac
Soirée jeu à la maison de la région à Figeac Mahjong ! Figeac lundi 17 novembre 2025.
Soirée jeu à la maison de la région à Figeac Mahjong !
Place de la Gare Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 18:30:00
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Quentin, amateur éclairé, vous présentera l’histoire du jeu de Mahjong, ses règles…
Une initiation sera proposée avec de courtes parties à 4 joueurs.
Quentin, amateur éclairé, vous présentera l’histoire du jeu de Mahjong, ses règles…
Une initiation sera proposée avec de courtes parties à 4 joueurs. .
Place de la Gare Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr
English :
Quentin, an enlightened amateur, will introduce you to the history of the game of Mahjong and its rules?
An initiation will be offered with short games for 4 players.
German :
Quentin, ein erfahrener Amateur, wird Ihnen die Geschichte des Mahjong-Spiels und seine Regeln vorstellen
Es wird eine Einführung mit kurzen Partien für 4 Spieler angeboten.
Italiano :
Quentin, un esperto appassionato di Mahjong, vi illustrerà la storia del gioco e le sue regole
Ci sarà anche un’introduzione al gioco, con brevi partite per 4 giocatori.
Espanol :
Quentin, un experimentado aficionado al Mahjong, le dará a conocer la historia del juego y sus reglas
También habrá una introducción al juego, con partidas cortas para 4 jugadores.
L’événement Soirée jeu à la maison de la région à Figeac Mahjong ! Figeac a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Figeac