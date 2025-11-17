Soirée jeu à la maison de la région à Figeac Mahjong ! Figeac

Soirée jeu à la maison de la région à Figeac Mahjong !

Quentin, amateur éclairé, vous présentera l’histoire du jeu de Mahjong, ses règles…

Une initiation sera proposée avec de courtes parties à 4 joueurs.

Place de la Gare Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr

English :

Quentin, an enlightened amateur, will introduce you to the history of the game of Mahjong and its rules?

An initiation will be offered with short games for 4 players.

German :

Quentin, ein erfahrener Amateur, wird Ihnen die Geschichte des Mahjong-Spiels und seine Regeln vorstellen

Es wird eine Einführung mit kurzen Partien für 4 Spieler angeboten.

Italiano :

Quentin, un esperto appassionato di Mahjong, vi illustrerà la storia del gioco e le sue regole

Ci sarà anche un’introduzione al gioco, con brevi partite per 4 giocatori.

Espanol :

Quentin, un experimentado aficionado al Mahjong, le dará a conocer la historia del juego y sus reglas

También habrá una introducción al juego, con partidas cortas para 4 jugadores.

