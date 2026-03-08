Soirée jeu à l’École Langalerie rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande

Soirée jeu à l’École Langalerie rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande vendredi 20 mars 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Soirée jeu organisée par la Ludothèque du Centre Socioculturel, ouverte à tous.
Jeux à partir de 4 ans.   .

rue Victor Hugo École Langalerie Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16  centre-socioculturel@cscfoyen.fr

English : Soirée jeu à l’École Langalerie

