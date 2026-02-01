Soirée jeu à rôles cachés yutopia Lunéville

Soirée jeu à rôles cachés

yutopia 54 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Partie de Blood on the clocktower (jeu à rôles cachés jouable à partir de 14 ans)

Inscription obligatoire à la Taverne pendant les horaires d’ouverture -> mercredi de 14h à 21h30 jeudi de 18h45 à 23h30 vendredi de 16h45 à 02h samedi de 11h45 à 02h dimanche de 11h45 à 20h

Accès au fond du parking Lhuillier (portail bleu et noir, ancienne école Notre Dame)Tout public

+33 6 15 88 67 34 contact@yutopia.fr

English :

Play Blood on the clocktower (hidden-role game for ages 14 and up)

Registration compulsory at the Taverne during opening hours -> Wednesday from 2 pm to 9:30 pm Thursday from 6:45 pm to 11:30 pm Friday from 4:45 pm to 2 am Saturday from 11:45 am to 2 am Sunday from 11:45 am to 8 pm

Access at the end of the Lhuillier parking lot (blue and black gate, former Notre Dame school)

