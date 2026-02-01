Soirée jeu à rôles cachés yutopia Lunéville
Soirée jeu à rôles cachés yutopia Lunéville vendredi 13 février 2026.
Soirée jeu à rôles cachés
yutopia 54 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Partie de Blood on the clocktower (jeu à rôles cachés jouable à partir de 14 ans)
Inscription obligatoire à la Taverne pendant les horaires d’ouverture -> mercredi de 14h à 21h30 jeudi de 18h45 à 23h30 vendredi de 16h45 à 02h samedi de 11h45 à 02h dimanche de 11h45 à 20h
Accès au fond du parking Lhuillier (portail bleu et noir, ancienne école Notre Dame)Tout public
.
yutopia 54 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 88 67 34 contact@yutopia.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Play Blood on the clocktower (hidden-role game for ages 14 and up)
Registration compulsory at the Taverne during opening hours -> Wednesday from 2 pm to 9:30 pm Thursday from 6:45 pm to 11:30 pm Friday from 4:45 pm to 2 am Saturday from 11:45 am to 2 am Sunday from 11:45 am to 8 pm
Access at the end of the Lhuillier parking lot (blue and black gate, former Notre Dame school)
L’événement Soirée jeu à rôles cachés Lunéville a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS