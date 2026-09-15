Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! » Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Sauveur-Lendelin · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! »
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 20:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! » à la médiathèque Le Cœur Battant.
Jeu d’anticipation ludique pour sensibiliser aux enjeux côtiers et créer le débat, dès 12 ans. Jouons ensemble pour éviter de boire la tasse, grignotage encouragé.
Inscription obligatoire. .
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! »
L’événement Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! » Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Saint-Sauveur-Villages (Manche)
- Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 15 septembre 2026
- Lectures et contes Mar’mots à croquer Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 16 septembre 2026
- Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 22 septembre 2026
- Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 29 septembre 2026
- Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 6 octobre 2026