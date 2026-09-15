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Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! » Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Sauveur-Lendelin · Saint-Sauveur-Villages

Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! » Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Saint-Sauveur-Lendelin
Adresse
1 Rue du 8 Mai 1945
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! »

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 20:30:00

Date(s) :
2026-10-16

Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! » à la médiathèque Le Cœur Battant.
Jeu d’anticipation ludique pour sensibiliser aux enjeux côtiers et créer le débat, dès 12 ans. Jouons ensemble pour éviter de boire la tasse, grignotage encouragé.
Inscription obligatoire.   .

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29 

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English : Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! »

L’événement Soirée jeu « Agir ou subir ? La mer monte ! » Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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