Soirée Jeu Alençon

Soirée Jeu

28 Rue de Vicques Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Venez vous réchauffer avec nous, autour de notre sélection de jeux, pour tous les niveaux et tous les âges, sur notre thème Hiver !

En milieu de soirée, nous nous réunirons autour du traditionnel buffet participatif composé des plats, desserts ou boissons amenés par les participants.

Comme tous les mois, cette soirée thématique est gratuite et ouverte à tous les adhérents, du Centre Social de Courteille et se fait en accès libre entre 18h et 22h (vous arrivez et vous partez comme vous voulez !).

Au rendez-vous, détente, convivialité, échange, partage autour du jeu et avec d’autres passionnés !

Bref, un peu de chaleur en plein hiver !

Pour réserver, appelez le 02.33.28.48.20 ou écrivez à ludotheque.cscourteille@gmail.com ! .

28 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 28 48 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

