Soirée jeu ! Avec’L ludothèque Saint-Médard-en-Jalles

Soirée jeu ! Mardi 14 octobre, 20h30 Avec’L ludothèque Gironde

1re visite gratuite, puis les fois suivantes : 1€ la soirée (gratuit pour les adhérents Avec’L)

Début : 2025-10-14T20:30:00 – 2025-10-14T23:59:00

1 400 jeux à disposition et des joueurs expérimentés pour les expliquer. La bonne humeur est de mise !

Avec’L ludothèque Place Charles Garraud – Bât. FE – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@avecl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 83 60 60 »}]

Jeux de plateau et jeux de cartes

Paternité : Avec’L