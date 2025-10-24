Soirée jeu ! Avec’L ludothèque Saint-Médard-en-Jalles

Soirée jeu ! Avec’L ludothèque Saint-Médard-en-Jalles vendredi 24 octobre 2025.

Soirée jeu ! Vendredi 24 octobre, 20h30 Avec’L ludothèque Gironde

1re visite gratuite, puis les fois suivantes : 1€ la soirée (gratuit pour les adhérents Avec’L)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T20:30:00 – 2025-10-24T23:59:00

Fin : 2025-10-24T20:30:00 – 2025-10-24T23:59:00

Jeux de plateau, jeux de cartes et bien d’autres… Les joueurs s’évadent et se détendent autour de jeux de société.

Une soirée entre amis ou en famille conviviale !

Avec’L ludothèque Place Charles Garraud – Bât. FE – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@avecl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 83 60 60 »}]

Une soirée sans écran, à jouer en bonne compagnie !

Paternité : Avec’L