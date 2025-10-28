Soirée jeu ! Avec’L ludothèque Saint-Médard-en-Jalles

Soirée jeu ! Avec’L ludothèque Saint-Médard-en-Jalles mardi 28 octobre 2025.

Soirée jeu ! Mardi 28 octobre, 20h30 Avec’L ludothèque Gironde

1re visite gratuite, puis les fois suivantes : 1€ la soirée (gratuit pour les adhérents Avec’L)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-28T20:30:00 – 2025-10-28T23:59:00

Fin : 2025-10-28T20:30:00 – 2025-10-28T23:59:00

Les joueurs se retrouvent, des jeux sont proposés et chacun s’oriente vers celui dont il a envie.

Avec'L ludothèque Place Charles Garraud – Bât. FE – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@avecl.fr 06 16 83 60 60

Un jeu de société pour une soirée à la Ludothèque

