Soirée jeu Médiathèque de Cognac Cognac

Soirée jeu

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Envie de relâcher la pression ?

De passer un bon moment entre amis ?

En famille ?

Jamais venu.e à la médiathèque ? Qu’importe, on vous accueille tout pareil !

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

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L’événement Soirée jeu Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac