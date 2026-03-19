Soirée jeu Médiathèque de Cognac Cognac
Soirée jeu Médiathèque de Cognac Cognac vendredi 29 mai 2026.
Soirée jeu
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Envie de relâcher la pression ?
De passer un bon moment entre amis ?
En famille ?
Jamais venu.e à la médiathèque ? Qu’importe, on vous accueille tout pareil !
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
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L’événement Soirée jeu Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac